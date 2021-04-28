Нижний Новгород, , 17:25 — REGNUM Степень износа общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде составляет около 80%. Об этом заявил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев на пресс-конференции.

По его словам, на некоторых маршрутах трамваи не обновлялись уже почти десять лет.

Глава муниципалитета заверил, что 10 трамваев и 30 троллейбусов, ранее эксплуатировавшихся в Москве, а затем переданных в Нижний Новгород, находятся в значительно лучшем состоянии, нежели другой электротранспорт, имеющийся у города.

Мэр также отметил, что то же самое можно сказать и о ретротрамваях, на закупку которых городские власти направили миллиард рублей.

«Для решения проблем в сфере электротранспорта этого недостаточно. Парк трамваев и троллейбусов необходимо обновить полностью», — подчеркнул Шалабаев.

Отметим, что часть нижегородцев оказались недовольны решением мэрии Нижнего Новгорода приобрести ретротрамваи и активно высказываются в соцсетях против этой инициативы городских властей.Читайте также: Нижегородцы спорят о покупке ретро-трамваев к юбилею города