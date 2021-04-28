Сыктывкар, , 17:23 — REGNUM Депутаты Госсовета Коми подготовили обращение в правительство РФ с просьбой не вводить запрет на экспорт пиломатериалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Введение ограничений также негативно повлияет и на социально-экономическую ситуацию во многих населенных пунктах Республики Коми, в первую очередь в моногородах Емва и Жешарт.

Меры ограничения экспорта могут привести к значительным потерям региональных бюджетов. Так, в структуре экспорта Республики Коми продажа древесины и продуктов деревообработки составляет 33,7% от общего объема экспорта. Объем налоговых отчислений в республиканский бюджет Республики Коми от предприятий деревообработки составляет более 1,5 млрд рублей в год.

По оценке Управления федеральной налоговой службы по Республике Коми в случае существенного снижения экспорта лесной продукции сокращение доходов консолидированного бюджета Республики Коми может составить порядка 600 млн рублей в год», — говорится в обращении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года в России планируют ввести полный запрет на вывоз необработанных хвойных и ценных пород дерева.