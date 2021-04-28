Брюссель, , 17:21 — REGNUM О том, что Россия «не выполняет Минских соглашений» и не стремится к этому — в отличие от ЕС, заявил 28 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европерламенте.

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Заявив, что Москва «так и не продемонстрировала никакого желания прекратить» войну в Донбассе «путём сохранения территориальной целостности Украины», Боррель добавил:

«Для России полное выполнение Минских соглашений не является ключевым условием, но оно является таким для нас».

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