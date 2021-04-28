Москва, , 17:21 — REGNUM Гражданин РФ Сергей Кабанов арестован по делу о государственной измене, сообщает 28 апреля «Интерфакс».

Решение принял Лефортовский суд Москвы. Уточняется, что Кабанов является обвиняемым по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он будет находиться под стражей до 28 июня 2021 года.

Подробности дела не уточняются. Статья УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд приговорил к 20 годам колонии и миллионному штрафу доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьёва по делу о госизмене.

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