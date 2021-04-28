Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 17:24 — REGNUM За год количество зарегистрированных в «Сколково» компаний увеличилось на 20%. Об этом 28 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

На данный момент число резидентов фонда составляет порядка 3 тыс. организаций. Общее количество рабочих мест, созданных на базе «Сколково», составляет порядка 50 тыс.

«Когда мы все это начинали, было много разговоров, что не понятно, кто там будет работать, что у нас много другого есть, и туда надо вкладываться. Вот тебе, пожалуйста — 50 тыс. рабочих мест. И это современные рабочие места. Это прямой результат работы «Сколково», — сказал Медведев.

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