Брюссель, , 17:13 — REGNUM Обвинения в адрес России в нежелании налаживать отношения с Европейским союзом высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе выступления в Европерламенте 28 апреля.

Заявив, что ЕС «будет готов улучшать эти отношения, если Россия проявит искреннее желание сделать это», Боррель добавил, что пока такого желания нет и что Москва «стремится к усилению конфронтации».

Глава европейской дипломатии добавил, что в отношениях Москвы и Брюсселя, очевидно, будет продолжительное время трудный период.

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