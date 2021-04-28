Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 17:09 — REGNUM Резидентам «Сколково» удалось существенно увеличить объемы выручки в 2020 году. Об этом 28 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса резиденты фонда сумели получить существенную финансовую отдачу от своей инновационной деятельности.

«По итогам 2020 года выручка компаний-резидентов «Сколково» увеличилась на 60% и составила почти 160 млрд рублей. Объемы продукции сколковских компаний вросли почти на треть. Это успех для инновационного бизнеса в период пандемии», — сказал Медведев.

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