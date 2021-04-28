, 19:53 — REGNUM Суд Брюсселя 28 апреля провел первые слушания по делу о нарушении компанией AstraZeneca поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз. Об этом сообщает CNN.

Суд намерен изучить информацию о работе британско-шведского поставщика вакцины и решить, должен ли он выплачивать штраф за задержки.

Перед судом представитель компании, адвокат Хаким Буларбах заявил: «Единственное, что я могу сказать, так это то, что AstraZeneca сильно сожалеет о решение Еврокомиссии довести дело до суда. Мы надеемся, что спор будет разрешен как можно скорее».

Адвокат комиссии Рафаэль Джафералли, в свою очередь, сообщил камерам на ступенях здания: «мы довели наше дело до суда. Мы объяснили ситуацию. Наши комментарии мы приберегли для суда».

Следующее заседание назначено на 26 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия (ЕК) подтвердила информацию, что она 23 апреля подала иск в суд на компанию AstraZeneca за нарушение поставок на поставки вакцины от COVID-19 в Европейский союз.