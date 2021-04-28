Москва, , 17:03 — REGNUM Рынок труда постепенно движется в направлении четырехдневной рабочей недели, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Как бы кто ни относился сейчас к этой идее (а она впервые прозвучала на таком уровне два года назад), абсолютно согласен — рынок труда постепенно движется в этом направлении. Да, не для всех сфер и организаций, не для всех категорий работников. Но движется, без ненужных рывков, поступательно», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что пандемия и во многом из-за неё все более распространённые новые формы занятости — от дистанционной до смешанной — без сомнений, этот процесс заметно ускорили.

«При этом также очевидно, что любые попытки его искусственно подтолкнуть, придать ненужный поспешный импульс только повредят», — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Оптимизация продолжительности рабочей недели со временем плавно, эволюционно, синергетически сама встроится в нашу жизнь, уверен парламентарий.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что весь мир движется к четырехдневной рабочей неделе.