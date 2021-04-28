Магнитогорск, Челябинская область, , 17:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области местный житель предстанет перед судом за стрельбу по несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба облпрокураткры.

Ему вменяют умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и хулиганство. Следователи считают, что 17 февраля этот гражданин обстрелял подростков. Он произвёл по ним более восьми выстрелов из пневматического пистолета. Произошло это в вагоне трамвая.

Гражданин ранее был неоднократно судим. Вину за собой он признал полностью. Его уголовное дело рассмотрит Правобережный райсуд Магнитогорска.