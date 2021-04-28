Брюссель, , 17:00 — REGNUM Констатируя ухудшение отношений Брюсселя с Москвой во время речи в Европейском парламенте, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию Турцией.

Боррель «[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что в результате этих трёх событий наши отношения с Россией продолжают ухудшаться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, риторика Борреля в отношении России стала резкой после того как российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ЕС «ненадёжным партнёром». Это произошло во время визита Борреля в Москву на фоне скандала вокруг российского блогера в Берлине.

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