Москва, , 16:59 — REGNUM Народная артистка России, актриса Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Нинель Терновская скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе театра.

«27 апреля на 95-м году жизни скончалась актриса РАМТа, народная артистка РФ Нинель Фёдоровна Терновская», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что о дате и месте прощания с народной артисткой будет объявлено позднее.

Нинель Терновская родилась в 1927 году. В труппу Центрального детского театра была принята в 1948 году, сразу после окончания студии при ЦДТ. На сцене театра актриса исполнила более 100 ролей в таких спектакля, как «В поисках радости», «Веселое сновидение», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гусиное перо», «Димка-невидимка» и других.