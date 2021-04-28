28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили заявление первого заместителя председателя украинского парламента Руслана Стефанчука о том, что у украинского президента Владимира Зеленского есть формальный повод распустить Верховную раду.

Мирослава Романенко, , 19:42 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского есть формальный повод распустить Верховную раду, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«В период с декабря по январь… Верховная рада не собиралась более 30 дней… это и является формальным основанием…» — рассказал он.

Политик добавил, что хоть юридическое основание для роспуска парламента есть, другой вопрос, воспользуется ли им Зеленский.

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Заявление Стефанчука обсудили в социальной сети Facebook подписчики депутата украинского парламента Вадима Рабиновича. Многие с иронией отреагировали на заявление политика, в целом поддержав данную идею. Были и те, кто предложил президенту Украины вслед за парламентом подать в отставку.

«И себя пусть распустит вместе со всем этим сбродом!» — предложила Марина С.

Руслан Стефанчук Rada.gov.ua

«Чем кормить 500 дармоедов, которые ничего не делают для народа… Только за! Распустить!» — поддержала Татьяна Ивановна В.

«Да у него есть основания всю планету распустить… Распутин блин», — иронизирует Сергей Б.

«Вы заметили, нам озвучивают одни намерения! Причём трындят все кому не лень! Понятно, что роспуском рады, видимо, пугают тех, кто не голосует в унисон зелени (фракции «Слуга народа». — М. Р.)!! А народ ждёт действий, а не очередного трындежа или записанного ролика!» — добавила Томила Б.

«Считаю, ему тоже пора самораспуститься. Весна, знаете ли. Пора», — добавила Svetlana V.

«Дай Бог», — поддержал Станислав К.

«Раду не распустить, а в космос на сверхзвуковой скорости запустить», — предложила в свою очередь Елена Н.

«Читаем новости, как анекдоты», — отметила Наташа И.

«Опять скажут, что это собственное мнение Стефанчука», — добавила Irina P.

«Да какие основания, ее нужно гнать сра… ой метлой!!!» — пишет Юрий М.

«Давно пора, только вместе с собой! Уйди красиво. А не позорно. Остановись! Хватит унижать народ, кто тебе дал все права на его защиту!» — отметил Олег В.

Владимир Зеленский в Верховной раде Украины President.gov.ua

«Неужели Вова одумался. Вова, а нацистов, марширующих по Киеву, кто распускать будет? Где закон, Вова? Где наше имущество, Вова? Где, Вова, наша Земля?!!» — спрашивает Aleksandr B., под «Вовой», по всей видимости, имея в виду Владимира Зеленского.

«У него и конституция есть, но он не пользуется», — пишет Виктор Д.

«Ее (Раду. — М. Р.) возглавить нужно и повести в созидательное русло! Зачем распускать, она и так всю дорогу распущена?!» — задается вопросом Mger A.

«Та они и так распущены дальше некуда. П*ости*уток заказывают на заседании, бу*ают, руки распускают», — написал Семён А.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане.