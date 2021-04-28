Москва, , 16:57 — REGNUM Началась отправка экстренной гуманитарной помощи в Индию, первый транспортный самолет МЧС вылетел из подмосковного Жуковского, сообщает 28 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Первый из двух самолетов МЧС России с грузом медицинского оборудования, необходимого для лечения заболевших коронавирусом, вылетел в Индию.

«Первый самолет, на борту которого порядка 10 тонн оборудования, включая кислородные баллоны, аппараты ИВЛ и медикаменты для лечения коронавируса вылетел в Индию», — цитирует слова источника агентство.

По некоторым данным, второй самолет МЧС с 10 тоннами гуманитарного медицинского груза будет отправлен вечером 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь из-за резкого роста новых случаев коронавируса в этой стране.

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