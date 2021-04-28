Калуга, , 18:09 — REGNUM В Калужской области планируется строительство бельгийского завода по производству хлебобулочных изделий. Об этом, в частности, шла речь 28 апреля в Москве рамках рабочей встречи губернатора Владислава Шапши с членами Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России и её генеральным директором Олегом Прозоровым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Калужский губернатор отметил, что Великое Герцогство Люксембург и Королевство Бельгия — давние партнеры России. Калужская область заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества в развитии машиностроения, фармацевтики, аграрного комплекса, строительства, логистики и высоких технологий. Руководитель области выразил уверенность в том, что снизившийся из-за пандемии объем продукции бельгийских предприятий, которые работают на калужской земле, вновь увеличится. По его мнению, международной интеграции малого и среднего бизнеса может помочь объединение усилий торговых палат:

«Необходимо организовать перекрестные бизнес-миссии. Мы готовы всячески помогать этой работе. Со своей стороны готов способствовать укреплению отношений между нашими государствами, которых не бывает без отношений между людьми и экономических связей. Потому приезжайте в нашу область, и вы найдете здесь свой дом», — сказал Владислав Шапша.

В настоящее время на территории Калужской области работают несколько бельгийских предприятий. Они производят декоративные синтетические молдинги и орнаменты, фиброцементные облицовочные плиты и сыр.

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