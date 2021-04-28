Ярославль, 28 апреля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за подъёма уровня Волги подтоплены приусадебные участки и садоводческие товарищества. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Паводок в Угличском районе

В Угличском муниципальном районе остаются подтопленными 31 приусадебный участок в 9 населенных пунктах. Жители от эвакуации отказались. Отрезанных населенных пунктов нет.

В Рыбинске произошло подтопление нижнего яруса набережной, уровень воды не превышает 5 сантиметров.

В Ярославском муниципальном районе подтоплено 10 дачных участков в СНТ «Заволжье» и в СНТ «Мономер». Уровень воды не превышает 10 см. На двух участках постоянно проживают 2 человека. Пострадавших и эвакуированных нет.

«Паводковая обстановка находится на контроле оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории Ярославской области. Сельскохозяйственные угодья, скотомогильники, социально-значимые, производственные и потенциально-опасные объекты в зону подтопления не попадают», — сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Уровень воды в Рыбинском, Угличском и Горьковском водохранилищах начал резко расти после обильных дождей. В Рыбинске и Угличе открыты пролёты водосбросных плотин.