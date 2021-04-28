В Ярославской области паводок подтопил приусадебные участки
Ярославль, 28 апреля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за подъёма уровня Волги подтоплены приусадебные участки и садоводческие товарищества. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.
В Угличском муниципальном районе остаются подтопленными 31 приусадебный участок в 9 населенных пунктах. Жители от эвакуации отказались. Отрезанных населенных пунктов нет.
В Рыбинске произошло подтопление нижнего яруса набережной, уровень воды не превышает 5 сантиметров.
В Ярославском муниципальном районе подтоплено 10 дачных участков в СНТ «Заволжье» и в СНТ «Мономер». Уровень воды не превышает 10 см. На двух участках постоянно проживают 2 человека. Пострадавших и эвакуированных нет.
Уровень воды в Рыбинском, Угличском и Горьковском водохранилищах начал резко расти после обильных дождей. В Рыбинске и Угличе открыты пролёты водосбросных плотин.