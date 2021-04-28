Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Полицейским следствием Санкт-Петербурга завершено расследование громкого уголовного дела о многомиллионном мошенничестве с продажей биологически активных добавок (БАД). Перед судом предстанут 23 участника преступного сообщества, которые на протяжении нескольких лет продавали БАДы под видом жизненно важных лекарств, обманув 120 пенсионеров и «заработав» на этом 34 млн рублей. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, преступную деятельность злоумышленников полиция раскрыла в феврале 2018 года. Тогда же были задержаны трое лидеров и активные участники организованного преступного сообщества (ОПС). На тот момент ОПС функционировало на протяжении двух лет.

Бизнес по продаже некачественных БАДов по завышенной цене шел в гору. Поэтому двое мужчин и женщина открыли псевдомедицинскую организацию, от имени которой обзванивали пожилых граждан, в телефонном режиме диагностировали их состояние здоровья и предлагали приобрести жизненно-необходимое лекарство, в роли которого фактически выступали биологически-активные добавки. Для пущей убедительности был исозданы колл-центр, а также офисы провизора, диспетчерской и курьерской службы. В противоправной схеме были задействованы свыше 20 человек.

«Установлено, что от дистанционной продажи «чудо"-лекарств пострадали 120 пожилых граждан, в возрасте от 60 до 90 лет, а размер ущерба превысил 34 миллиона рублей, — уточнили в ведомстве. — По данному факту было возбуждено уголовное дело. Всем 23 фигурантам предъявлено обвинение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу».

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