Москва, , 16:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о принятом решении оказать Индии экстренную гуманитарную помощь из-за резкого роста новых случаев коронавируса, сообщает 28 апреля пресс-служба Кремля.

Напомним, Индия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Всплеск эпидемии наблюдается в Индии с середины февраля 2021 года.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь», — указано в сообщении пресс-службы.

О конкретном содержании российской помощи Индии будет объявлено позднее.

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