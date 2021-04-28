Оренбург, , 16:46 — REGNUM Депутаты Заксобрания Оренбургской области теперь не смогут брать в помощники своих родственников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Региональный парламент одобрил законодательную инициативу прокуратуры о внесении изменений в областной закон «О статусе депутата Законодательного собрания Оренбургской области».

На законодательном уровне закреплено, что депутаты не вправе принимать своих близких родственников на должности помощников, оплачиваемые за счет областного бюджета. Мера принята во избежание коррупционных злоупотреблений и предотвращения конфликтов служебных и личных интересов.