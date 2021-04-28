Москва, , 16:42 — REGNUM Отключением России от международной платёжной системы SWIFT Запад ничего не добьётся, сделав себе только хуже, сообщил 28 апреля журналистам глава департамента международной информационной безопасности МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Крутских «Пусть попробуют».

Переадресовав вопрос по «технологическим и военно-политическим страховкам от отключения» к специалистам в этих областях, он добавил:

«Но наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках нового пакета антироссийских санкций, введённых США в середине апреля, финансовым компаниям Штатов запрещено участвовать в первичном размещении рублёвых или нерублёвых облигаций госдолга РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.

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