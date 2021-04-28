Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM Екатеринбургские школы не будут работать с 1 по 10 мая 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования города.

Ранее в мэрии заявляли, что школы самостоятельно примут решение об уходе на праздники. Однако сейчас в горадминистрации приняли иное решение.

Школы «в период с 1 по 10 мая 2021 года функционировать не будут», сообщили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уральском федеральном университете решили тоже отпустить студентов на праздники 1−10 мая.

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