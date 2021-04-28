Душанбе, , 16:36 — REGNUM Иностранное вмешательство во внутренние дела России и Белоруссии и методы борьбы с ним обсудили в Душанбе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 28 апреля пресс-служба СБ России.

Обсуждались перспективы совместного противодействия зарубежному вмешательству, а также сотрудничество по линии Союзного государства и ОДКБ.

«Стороны обсудили вопросы противодействия вмешательству иных стран во внутренние дела России и Белоруссии», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Николай Патрушев прибыл в столицу Таджикистана Душанбе для проведения встреч с секретарями Советов безопасности стран-членов ОДКБ.

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