Камышинский район, Волгоградская область, , 16:39 — REGNUM Новый, отвечающий современным требованиям индустрии, маршрут открыт в Волгоградской области. Туристы смогут познакомиться со стоянками древнего человека и бытом первых немцев Поволжья, сообщили 28 апреля в пресс-службе администрации региона.

Автобусно-пешеходный маршрут предлагает природный парк «Щербаковский». За один день туристы посетят таинственные пещеры и стоянки древнего человека, увидят живописную Козью балку со спрятанным в глубине озером, Настин и Ураков бугры, а также познакомятся с традициями немецких поселений в селе Нижняя Добринка, где по указу императрицы Екатерины II была создана первая немецкая колония на Волге. Протяженность пешей части маршрута составляет 3,2 км, на которых обустроены более 20 объектов — беседки, скамейки, ростовые фигуры, инсталляции, интерактивные информационные стенды.

В природных парках Волгоградской области созданы уже 57 туристических маршрутов. В 2020 году рекреационные объекты посетили более 150 тысяч человек.