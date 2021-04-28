Москва, , 16:46 — REGNUM За цифровизацией образования может скрываться попытка государства снять с себя ответственность за эту сферу. Об этом 28 апреля заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В процессе перевода образовательных программ в цифровую среду создается частный посредник. Таким образом государство снимает с себя функции организации этого процесса и ответственность за него, полагает эксперт.

«Это по сути приватизация образования. Она связана со снятием с государства социальной ответственности, чтобы государство ни за что не отвечало. Отсюда идет идея отмены оценок. Снять с себя ответственность и притвориться, что дети могут заниматься самообразованием», — подчеркнул Ашманов.