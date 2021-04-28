Москва, , 16:33 — REGNUM Климатическое лето может наступить в Москве раньше графика, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что обычно климатическое лето в столице наступает 28 мая — когда среднесуточная температура переходит через 15 градусов выше нуля. В 2021 году, по мнению Тишковца, вход в грядущий летний сезон пройдёт по климатическому графику или с его опережением на несколько дней, приводит слова синоптика РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер ожидается в Красноярске — порывы до 15−18 метров в секунду.

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