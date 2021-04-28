Париж, , 16:33 — REGNUM В вестибюле станции парижского метрополитена Chatelet открылся центр тестирования на SARS-CoV-2. Второй центр откроется в 29 апреля на станции Bobigny — Pablo Picasso. Об этом 28 апреля сообщает Le Parisien.

Центр, созданный региональным Агентством здравоохранения в партнерстве со столичным перевозчиком, будет работать на экспериментальной основе в течение двух недель. Срок будет продлён, если инициатива «найдет свою аудиторию».

Данный центр будет работать с понедельника по пятницу, с 6 до 10 и с 17 до 21 часов. По словам создателей, центры «предназначены для работников, которые не имеют времени, чтобы сдать тест в лаборатории в течение дня. Они смогут провериться на коронавирус утром во время поездки домой на работу или вечером на обратном пути».

Результаты антигенных тестов сообщают на месте в течение 15−20 минут, ПЦР-тесты отправляют в лабораторию, их результаты приходят в течение 24 часов по электронной почте.

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