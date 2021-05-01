Москва, , 08:32 — REGNUM Геннадий Степанович Лебедев (1912−1977) в 1941 году строил оборонительные сооружения, а в феврале следующего года был мобилизован в армию.

1 Геннадий Степанович Лебедев

Летом 1944 года воевал в звании младшего сержанта в должности командира пулеметного расчета 234-го стрелкового полка 179-й стрелковой дивизии в 43-й армии.

В боях по освобождению Белоруссии 23 июня поддерживая наступающую пехоту, Лебедев подавил огонь двух вражеских пулеметов, а затем первым ворвался на станцию Шумилино (Витебская область).

Два дня спустя, расчет младшего сержанта на плоту под обстрелом противника переправился через Западную Двину у деревни Вяжище. Красноармейцы благополучно достигли берега, быстро заняли выгодную позицию и огнем пулемета обеспечили форсирование реки подразделением. Они отбили несколько контратак гитлеровцев, которые оставили на поле боя более 30 убитых.

В тот же день в бою за деревню Замошье Геннадий Степанович проник в дом, из которого немцы вели плотный огонь по наступавшим войскам, и гранатами уничтожил 23 немца.

26 июня около 1000 вражеских солдат, пытаясь вырваться из окружения, при поддержке бронетехники атаковали батальон Лебедева, который занимал оборону у шоссе Витебск-Бешенковичи. В ходе тяжелого боя от батальона осталось всего лишь 60 человек. Когда из строя выбыли все офицеры, командование принял на себя младший сержант Лебедев. Подпустив врага на близкое расстояние, он приказал открыть огонь из всех видов оружия. Оставив более 300 трупов и 2 разбитых танка, противник отступил. Отважный сержант лично застрелил 25 неприятельских военнослужащих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года младшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4137).

После Победы Лебедев прослужил два года помощником командира взвода в исправительно-трудовой колонии в Арзамасе, а затем демобилизовался. Жил и работал в поселке Ковернино Горьковской (ныне Нижегородской) области.

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