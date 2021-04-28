Варшава, , 16:33 — REGNUM 28 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции сообщил, когда школы в республике будут переведены на очную форму обучения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«С 4 мая в школу вернутся учащиеся младших классов — с 1-го по 3-й. Ученики остальных классов вернутся за парты частично с 15 мая. Лабораторные и контрольные работы будут проходить в очной форме, остальные уроки в дистанционной. А с 29 мая уже все вернутся за парты», — сообщил Моравецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Польши Ярослав Говин сообщил, что, по предварительным планам правительства, с 4 мая будет полностью открыт сектор розничной торговли. С этого же времени гостиницы получат возможность заполняться посетителями на 50%. Фитнес-клубы и другие спортивные учреждения возобновят работу при условии соблюдения санитарных ограничений. А с 1 июня может быть открыта вся экономика республики.