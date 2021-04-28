Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Утром последнего дня апреля в центре Санкт-Петербурге состоится совместная тренировка военного парада с участием парадных расчетов и боевой техники. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Запарного военного округа (ЗВО).

Проезд военной техники по Дворцовой площади на генеральной репетиции парада в 2020 году Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренировка военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади Санкт-Петербурга начнется 30 апреля в 10:00 мск.

Более четырех тысяч военнослужащих и более ста единиц боевой техники Западного военного округа отработают сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

«В тренировке также примут участие кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. Тренировки продолжатся в майские выходные дни», — говорится в сообщении.

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