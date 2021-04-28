Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Ростовской области детские сады в период длинных майских выходных работать не будут. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 28 апреля.

«В период с 4 по 7 мая 2021 года не осуществляется деятельность дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений допобразования», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM отмечает, что в ряде регионов России в период майских праздников сформируют дежурные группы в детских садах. В частности, соответствующее решение приняли власти Ямала, Костромской области, Башкирии, Сахалина.