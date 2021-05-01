Москва, , 08:12 — REGNUM Владимир Кириллович Щербинин (1913−1950) воевал с июля 1941 года. В октябре с остатками 5-й дивизии Народного ополчения попал в плен. Бежал, но все многочисленные попытки найти партизан оказались безуспешными. В итоге в июне 1944 года сумел перейти линию фронта и после проверки вновь оказался в армии.

Владимир Кириллович Щербинин

Служил в звании рядового красноармейца автоматчиком 3-й стрелковой роты 694-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии в 33-й армии.

20 апреля 1945 года в бою за село Лихтенберг (ныне часть Франкфурта-на-Одере) уничтожил до взвода гитлеровцев. Пятью днями спустя у села Гросс-Ритц ручной гранатой взорвал ручной пулемет с расчетом. 28 апреля, действуя в составе танкового десанта в селе Керикг, из трофейного фаустпатрона убил 10 немцев и подавил огневую точку противника. В этом бою Владимир Кириллович был тяжело ранен и с поля боя эвакуирован в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Щербинину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8274).

После Победы рядовой некоторое время прослужил в этапно-заградительной железнодорожной комендатуре в Германии, а затем демобилизовался. Жил и работал водителем в Москве.

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