Тюмень, , 16:30 — REGNUM В Тюмени разрешили продавать алкогольные напитки на летних верандах кафе и ресторанов. Об этом сообщили в горадминистрации областного центра.

Ранее директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина заявляла, что в летних кафе и на открытых террасах кафе и ресторанов запрещено продавать алкоголь, так как они являются публичной территорией.

Новость взволновала предпринимательское сообщество. В мэрии Тюмени уточнили важный «алкогольный» момент.

«Поясняем, что все веранды и летние кафе работают при стационарных объектах общественного питания и по меню основного предприятия. Как правило, у предприятия общепита есть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Это означает, что продавать посетителям и гостям праздничные напитки можно, и предстоящие долгие выходные дни не являются исключением», — пояснили в горадминистрации Тюмени.

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