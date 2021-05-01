Москва, 1 мая, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Иван Дмитриевич Вежливцев (1909−1957) срочную службу проходил в морской пограничной охране, подчиненной Народному Комиссариату Внутренних Дел. Поэтому неудивительно, что в Великую Отечественную его призвали в войска НКВД, правда, в части, выполнявшие не контрразведывательные, а общеармейские функции.

Иван Дмитриевич Вежливцев

В звании старшины служил разведчиком, а затем снайпером в разведроте 1-й стрелковой дивизии НКВД в 8-й армии. Защищал Ленинград. Во время боев во Всеволожском районе Иван Дмитриевич с группой бойцов восемь дней сражался в окружении. Командование посчитало, что все красноармейцы погибли, и отправило извещение о смерти их родным.

За период с ноября 1941 года по январь 1942 года снайперским огнем уничтожил 134 вражеских солдата и офицера. Также Вежливцев много внимания уделял подготовке и обучению молодых снайперов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 года старшине было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 635).

В 1946 году в звании лейтенанта вышел в запас. В начале работал председателем колхоза в селе Верхняя Тойма (Архангельская область), а позднее директором Афанасьевского маслозавода.