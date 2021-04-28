Москва, , 16:38 — REGNUM Введение в России социального рейтинга для несовершеннолетних будет сродни преступлению. Об этом 28 апреля заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Социальный рейтинг сродни преступлению. Тех, кто пытается социальный рейтинг применять к несовершеннолетним, таких надо вытаскивать, привязывать к позорному столбу, а возможно и судить», — подчеркнул эксперт.

Также он высказал мнение, что цифровизация образования является попыткой создать частного посредника между государством и гражданами.

«Если кто-то хочет понять, какое образование будет у детей, достаточно зайти в TikTok и посмотреть, чему они сами себя там учат», — сказал Ашманов.

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