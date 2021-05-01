Москва, , 07:38 — REGNUM Биембель Манджиевич Хечеев (1917−1954) до войны трудился в тракторной бригаде, но на фронте сел на коня.

Биембель Манджиевич Хечеев

Защищал Сталинград, был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

В 1945 году в звании гвардии лейтенанта командовал взводом 11-го гвардейского кавалерийского полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса на 1-м Белорусском фронте.

30 апреля 1945 года взвод Хечеева первым форсировал канал Хафаллендитер-Гроссер возле немецкого городка Бредиков (земля Бранденбург). Кавалеристы обеспечивали переправу основных сил, отбивая контратаки противника. При наступлении на Бредиков Биембель Манджиевич поднял в атаку бойцов и первым ворвался в городок, в котором взвод подавил до 10 огневых точек гитлеровцев. Взятие населенного пункта позволило кавалеристам развить дальнейшее наступление в направлении города Фривак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2877).

После демобилизации в 1946 году был сослан в Сибирь в рамках акции по депортации калмыцкого народа. Трагически погиб на Алтае 10 июля 1954 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг в Черниговской области