Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Американская экономика начала восстанавливаться после затяжной пандемии COVID-19, сообщает 28 апреля CNN в преддверии государственных отчетов, которые должны быть опубликованы 29 апреля.

Однако новый скачек, подкрепленный возрождением покупательской способности после года изоляции, все же придется «совершать из глубокой ямы».

Экономисты дают прогноз о росте экономики США за первые три месяца 2021 года на уровне 6,1% — более высокий показатель, чем зафиксированные в конце 2020 года 4,3%, но менее впечатляющий, чем колоссальный скачек на 33,4% во второй четверти 2020 года, когда бизнес начал открываться после первых карантинных мер.

Напомним, федеральная резервная система США улучшила свой прогноз по снижению ВВП страны в 2020 году с прежних 3,7% до 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января, спустя два дня после своей инаугурации, президент США Джо Байден заявил, что кризис, охвативший американскую экономику в связи с пандемией, углубляется.