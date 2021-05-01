Москва, 1 мая, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Василий Васильевич Зайцев (1912−1994) воевал на фронте с весны 1942 года. За бои на Курской дуге был награжден медалью «За отвагу».

Василий Васильевич Зайцев

Осенью 1943 года в звании старшины командовал взводом 1181-го стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии в 61-й армии.

В ночь на 23 сентября с группой бойцов выбил немцев с высоты в Черниговской области на подступах к Днепру и в течение суток удерживал ее до подхода подкреплений. В том бою погибли все, кроме него. Василий Васильевич лично уничтожил до 50 солдат и офицеров противника. Несмотря на полученные ранения, продолжал сражаться.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года старшина был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 3947).

В 1944 году Зайцева вновь ранили. Семье ошибочно послали извещение о его гибели («похоронка»), которая пришла одновременно с сообщением о присвоении Василию Васильевичу звания Героя. Но старшина выжил, хотя в том же году был демобилизован по ранению. Работал бухгалтером на торфодобывающем предприятии Переславского района (Ярославская область). Окончил в 1948 году Ярославскую партийную школу. Позднее жил в поселках Погост и Ивановское того же района.