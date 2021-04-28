Киев, , 16:47 — REGNUM Решение о назначении Юрия Витренко главой компании НАК «Нафтогаз» опубликовано 28 апреля на официальном сайте правительства Украины.

Как сообщается, правительство Украины провело собрание акционеров компании, на котором был рассмотрен отчёт о деятельности «Нафтогаза» за 2020 год.

Поскольку вместо запланированной прибыли в размере 11,5 млрд гривен был получен убыток в размере 19 млрд гривен, было принято решение о приостановлении полномочий независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», представителей государства, а также главы компании Андрея Коболева.

«Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича главой правления акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины», — сказано в документе.

Главными задачами, поставленными перед Витренко, стали: увеличение добычи украинского газа, формирование справедливого рынка газа на Украине.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили о смене руководства «Нафтогаза». Причём Коболев отметил, что ничего об этом не знает и никаких заявлений об увольнении не писал.

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