Тверь, , 16:25 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды сотрудникам скорой медицинской помощи. Церемония вручения наград состоялась 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил сотрудников скорой медицинской помощи Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы вручаем заслуженные награды людям, проявившим высокие профессиональные и человеческие качества в непростое для нашей страны и региона время. Вы и ваши коллеги — врачи, фельдшеры, медсёстры, диспетчеры, водители скорой помощи — в числе первых столкнулись с новой опасной инфекцией, рискуя собой, трудились и трудитесь в круглосуточном режиме, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей Тверской области», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил медиков за самоотверженный труд, верность долгу, за чуткость и сострадание к людям. Глава региона отметил, что в 2020 году бригады скорой медицинской помощи совершили около 400 тысяч выездов к пациентам, а сотрудники диспетчерских центров принимали более тысячи вызовов в сутки.

Игорь Руденя подчеркнул — позитивные преобразования невозможны без ответственных специалистов, которые приходят на помощь жителям Верхневолжья.

Благодарственного письма президента России удостоена фельдшер Вышневолоцкой станции скорой помощи Ревека Кондрашкина.

«52 года я тружусь в службе скорой помощи, работаю в выездной бригаде. Люблю свою работу, это моё призвание — выслушать человека, понять его, назначить лечение. Когда вижу отдачу от своей работы, получаю большое удовлетворение», — рассказала журналистам Ревека Кондрашкина.

Губернатор вручил Благодарственное письмо президента России фельдшеру Тверской скорой медицинской помощи Светлане Деминой, которая на протяжении 32 лет трудится в сфере здравоохранения. В период пандемии Светлана Демина обработала более 900 вызовов. Также звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено фельдшеру Тверской станции скорой помощи Елене Цветковой. Знака Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» удостоена старший врач станции Тверской скорой помощи Алла Михайлова. Благодарность губернатора объявлена главному врачу Тверской станции скорой медицинской помощи Константину Маслову. Почетные грамоты и благодарности Губернатора Тверской области также переданы 21 специалисту из районов Верхневолжья.

Губернатор отметил, что благодаря решениям президента Владимира Путина, Правительства РФ, Минздрава России в 2020 году регион автопарк скорой медицинской помощи пополнился 50 новыми машинами, всего с 2016 года в Тверскую область поступило более 160 современных автомобилей. В Тверской области идёт модернизация службы медицинской помощи. 28 апреля Игорь Руденя посетил Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи, где обеспечивается обработка вызовов из Твери и Калининского района, Вышневолоцкой, Ржевской, Кимрской, Конаковской и Торжокской агломераций. Глава региона встретился с руководством и специалистами службы, осмотрел зал для приемов вызовов, диспетчерский зал, автомобили, образцы фирменной одежды для сотрудников, которую планируют ввести уже в 2021 году.

Центр работает с декабря 2020 года — здесь ежедневно принимают около 800 вызовов, а всего за период работы было получено более 60 тысяч вызовов.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи — это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», — отметил губернатор.

Игорь Руденя поблагодарил сотрудников скорой и неотложной медицинской помощи за работу, пожелал здоровья и терпения в непростой для медиков период. На встрече обсуждался вопрос объединения региональных отделений СМП под руководством Тверской станции скорой помощи. Глава региона отметил, что благодаря модернизации системы, жители Верхневолжья смогут получать более качественную и быструю помощь, а также профессиональную консультацию врача Единого диспетчерского центра. В рамках интеграции модернизируются здания региональных станций. В настоящее время завершается капитальный ремонт Ржевской станции скорой помощи, открыть её планируют летом этого года. В регионе также будет продолжено обновление парка автомобилей скорой помощи. Эта работа в регионе продолжается с 2016 года. За это время было закуплено более 160 современных автомобилей.