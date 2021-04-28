Варшава, , 16:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 28 апреля опубликовало на странице в соцсети Twitter данные о числе новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последний сутки. Так, в стране зафиксировали 8 895 новых случаев заражения коронавирусом. В Польше от COVID-19 скончались еще 636 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Данные цифры подтверждают тенденцию последних двух недель, которая говорит о том, что третья волна пандемии коронавируса осталась позади. На протяжении этого времени регистрируется не более 15 тысяч новых заражений в сутки», — говорится в сообщении.

В целом, с начала пандемии в Польше подтверждены уже около 2,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 66,5 тысяч человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения республики Адам Недзельский заявил, что третья волна пандемии SARS-CoV-2 в Польше на исходе. Впервые о преодолении пика третьей волны пандемии в Польше заявил 9 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.