Париж, , 16:23 — REGNUM Франция осуществила проверочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты M51, стоящей на вооружении подводных лодок, сообщает 28 апреля французское министерство обороны.

Уточняется, что ракета была запущена со стартовой площадки под городом Бискаррос на юго-западе Франции. Небоевая головная часть ракеты пролетела порядка 5,5 тыс. км, а затем упала в Атлантическом океане в районе Бермудских островов.

Полёт ракеты отслеживали средства контроля министерства обороны Франции, а также самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball, оснащенный аппаратурой наблюдения за полетами баллистических ракет на больших расстояниях.

Справка ИА REGNUM: французская твердотопливная трехступенчатая баллистическая ракета М51 принята на вооружение в 2010 году и способна нести до 10 ядерных боеголовок

По 16 ракет такого типа несут четыре французские атомные подводные лодки стратегического назначения типа Triomphant.

Читайте ранее в этом сюжете: Спущен на воду новейший корабль ПМО «Пётр Ильичёв»