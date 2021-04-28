Москва, , 16:21 — REGNUM Звание «Заслуженный предприниматель» нужно вручать тем бизнесменам, кто развивает полезный бизнес. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета «Партии роста», генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин.

«Заслуги предпринимателя можно оценивать не только с точки зрения, сколько денег он заработал, но и какую миссию он несет, насколько полезным и экологичным является его бизнес и что он сможет оставить после себя. Как пример можно привести Сергей Галицкого, который построил стадион в своем родном городе Краснодаре», — сказал Порочкин.

По его словам, на сегодняшний день в России существует огромное количество предпринимателей, которые активно занимаются благотворительностью, являются меценатами, вкладывают деньги в развитие своего города и страны, помогают детям, старикам, больным и нуждающимся: «Это стало популярным не только среди уже сформировавшихся предпринимателей с большим стажем, опытом и многомиллионным оборотом, но и среди молодых, только начинающих свой путь бизнесменов. Это уже не те «жулики» из 90-х, а Предприниматели с большой буквы».