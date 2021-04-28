Токио, , 16:19 — REGNUM 29 апреля министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги отправится с официальным визитом в несколько стран ЕС. Среди прочего, в Варшаве он посетит заседание министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Чехии и Словакии). Об этом глава японского МИД сообщил изданию Kyodo.

«Для Японии очень важно продемонстрировать свое присутствие в Европе в тот момент, когда в мире дискуссии по поводу развития Индийско-тихоокеанского региона становятся всё более оживленными», — заявил японский дипломат.

Отдельно высказался Мотеги по поводу посещения саммита глав МИД стран Вышеградской четверки.

«Нам важно глубоко понимать процессы, которые проходят в том числе в Восточной Европе, оценить взаимодействие между странами этого региона, поделиться японским видением ситуации в мире с представителями Польши, Венгрии, Чехии и Словакии», — отметил дипломат.