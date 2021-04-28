Варшава, 28 апреля 2021, 16:17 — REGNUM Извинения принёс России президент польской Федерации шашек Дамиан Решка за инцидент во время женского чемпионата мира по шашкам между Натальей Садовской (Польша) и Тамарой Тансыккужиной (Россия), сообщили 28 апреля в его пресс-службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл накануне, 27 апреля, в Польше. По распоряжению президента WADA Витольда Баньки организаторы мероприятия прямо во время игры убрали российский флаг.
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