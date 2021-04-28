Варшава, , 16:17 — REGNUM Извинения принёс России президент польской Федерации шашек Дамиан Решка за инцидент во время женского чемпионата мира по шашкам между Натальей Садовской (Польша) и Тамарой Тансыккужиной (Россия), сообщили 28 апреля в его пресс-службе.

Решка «Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл накануне, 27 апреля, в Польше. По распоряжению президента WADA Витольда Баньки организаторы мероприятия прямо во время игры убрали российский флаг.

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