Москва, 30 апреля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Николай Ануфриевич Сикорский (1920−1990) начал службу на Тихом океане, но в сентябре 1941 года отправился на фронт. Защищал Ленинград и Сталинград, был дважды ранен.

Николай Ануфриевич Сикорский

Служил в звании краснофлотца в 66-м отдельном отряде дегазации и дымомаскировки Краснознамённой Днепровской флотилии.

В представлении к званию Героя Советского Союза говорится, что Николай Ануфриевич принял участие в пяти десантных операциях флотилии. В районе деревень Скрыгалово и Конковичи (Гомельская область) 28−29 июня 1944 года он первым под плотным огнем неприятеля достиг берега и сделал проходы в проволочных заграждениях, уничтожил вражеский дзот, а затем, вызвавшись добровольцем, в течение 12 часов корректировал стрельбу прикрывавших плацдарм бронекатеров. «В результате отважных действий т. Сикорского огнем наших кораблей было уничтожено 7 орудий, 6 минометов противника, подавлен огонь до 9 огневых точек врага».

Проведя разведку в районе Конковичи, Сикорский выявил огневые средства врага, а также нашел проход в болоте, позволивший внезапно атаковать немцев.

12 июля во время освобождения Пинска, возглавив группу моряков и красноармейцев, отбил семь контратак превосходивших сил противника, поддержанных бронетехникой. Лично уничтожил 27 солдат и офицеров, взял в плен трех военнослужащих.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года краснофлотцу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5880).

После войны Сикорский уволился в запас в звании старшины 1-й статьи. Работал на одном из торговых предприятий в Евпатории.