Кемерово, , 16:16 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по информации о конфликте между учеником и учителем в одной из школ города Гурьевска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в одной из школ города Гурьевска во время урока между учеником и учителем произошел конфликт. Педагог грубо общалась с подростком, хватая его за руки. Также в информации указано, что родители неоднократно жаловались в управление образования на противоправные факты в этой школе. По данному факту проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки будут проверены все доводы, изложенные в информации и установлены обстоятельства произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.