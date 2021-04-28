Москва, , 16:22 — REGNUM Вести образовательные программы в социальных сетях невозможно. Об этом 28 апреля заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, образовательный контент в соцсетях не будет востребован учащимися.

«Соцсети — принципиально акультурная среда. Там нет даже субкультур. Она выжигает субкультуры. Этот контент некому делать. Он не будет заводным. Это будет заведомо обреченная задача. Но кто-то рассчитывает, видимо, что получит большой заказ на это», — сказал Ашманов.

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