Москва, , 16:13 — REGNUM Контрольно-Дисциплинарный Комитет Российского Футбольного Союза (КДК РФС) признал ошибочным удаление полузащитника «красно-синих» Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги по футболу «Спартак» — ЦСКА (1:0). Об этом 28 апреля сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Контрольно-Дисциплинарный Комитет принял решение удовлетворить запрос ЦСКА и исправить ошибку, допущенную судьей Павлом Кукуяном. На основании решения ЭСК РФС красная карточка Ильзата Ахметова должна быть отменена. Полузащитник «армейцев» в онлайн-формате присутствовал на заседании КДК. На основании его показаний был сделан вывод, что удаление было ошибочным.

На 37-й минуте московского дерби Ильзат Ахметов был удален с поля по решению Павла Кукуяна на основе просмотренного повтора VAR с эпизодом нарушения.