Минск, , 16:12 — REGNUM Новые размеры бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения установлены в Белоруссии постановлением министерства труда и социальной защиты № 28 от 21 апреля. БПМ в среднем на душу населения с 1 мая по 31 июля установлен в размере 273,27 белорусских рублей (с 1 февраля по 30 апреля он составляет 262,87 бел.руб.), что сейчас эквивалентно $105.

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Новый БМП рассчитан в ценах марта. С мая трудоспособное население будет получать 303,53 бел.руб. (сейчас — 290,71); пенсионеры — 207,06 бел.руб. (сейчас — 199,17); студенты — 263,15 бел.руб. (сейчас — 252,94); дети в возрасте до трех лет — 174,51 бел.руб. (сейчас — 168,46); дети в возрасте от трех до шести лет — 241,29 бел.руб. (сейчас — 232,93); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 294,36 бел.руб. (сейчас — 283,65).

Как сообщает белорусский Национальный правовой Интернет-портал, пропорционально росту БПМ повышены размеры минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий; доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственных пособий семьям с детьми.

Постановлением этого же министерства №29 от 21 апреля 2021 г. установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2021 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля 2021 г. В частности, для трудоспособного населения МПБ вырастет с 541,26 бел.руб. до 562,28 бел.руб. или $216 в эквиваленте.