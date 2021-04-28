Минск, , 16:11 — REGNUM Новые минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава вводятся в Белоруссии с 1 мая. Они рассчитаны в средних ценах марта и будут действовать до 31 июля, сказано в постановлении министерства труда и социальной защиты республики № 29 от 21 апреля.

Минимальный потребительский бюджет — это расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. С 1 мая трудоспособное население будет получать МПБ в размере 562,28 бел.руб. (сейчас — 541,26); пенсионеры — 437,20 бел.руб. (сейчас — 422,62); дети в возрасте до трех лет — 371,52 бел.руб. (сейчас — 358,80); дети в возрасте от трех до шести лет — 476,88 бел.руб. (сейчас — 454,53); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 482,43 бел.руб. (сейчас — 465,65); семья из четырех человек — 444,22 бел.руб. (сейчас — 427,77); молодая семья из трех человек — 478,38 бел.руб. (сейчас — 458,73).

Постановлением этого же министерства №28 от 21 апреля установлены новые размеры бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения. БПМ в среднем на душу населения с 1 мая по 31 июля установлен в размере 273,27 белорусских рублей — $105 в эквиваленте, трудоспособное население будет получать 303,53 бел.руб. — $117 в эквиваленте (сейчас — 290,71 бел.руб.).

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